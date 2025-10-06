Павел Василенко

Французская сборная готовится к октябрьским матчам отбора на чемпионат мира, но не все идет по плану – главная звезда команды, Килиан Мбаппе, не в лучшем физическом состоянии.

Форвард мадридского Реала получил повреждение правой лодыжки под конец субботнего матча Ла Лиги против Вильярреала, в котором он отличился голом, а его команда победила 3:1.

По словам главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, ситуация не критическая, но требует осторожности.

«Я разговаривал с Килианом. У него небольшая проблема, но ничего серьезного. Иначе он не был бы здесь сегодня», – сказал наставник на пресс-конференции в Клерфонтене.

Мбаппе останется в расположении сборной, где пройдет дополнительные обследования. Медицинский штаб будет оценивать его состояние в динамике – решение об участии в матчах будет принято ближе к играм.

Кроме Мбаппе, проблемы со здоровьем имеет еще один игрок – защитник Ливерпуля Ибраима Конате, который из-за травмы пропустил субботний матч АПЛ против Челси. Его участие в поединках сборной также под вопросом.

Напомним, Франция лидирует в группе D, имея шесть очков после побед над Украиной (2:0) и Исландией (2:1). Следующие матчи – 10 октября против Азербайджана и 13 октября – снова против Исландии.