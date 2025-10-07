Беллью рассказал, чем Усик хочет заниматься после завершения карьеры
Тони заверил, что совсем бокс украинец не оставит
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о будущем своего экс-соперника абсолютного Александра Усика (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:
Я не понимаю, что дальше для Усика. Чего он захочет. Я брал у него интервью в Лондоне. Это было еще до второго боя с Фьюри, в котором я предсказал его победу. Я просто общался с ним, и он рассказал мне, что хочет вернуться в Украину, он хочет тренировать, он хочет быть частью тренировочной системы в любителях. И он тогда сказал, что «у меня осталось два боя». Один бой он уже провел (реванш с Даниэлем Дюбуа) и остался еще один. Он невероятен в том, что делает. Я не знаю, куда он пойдет дальше. Ни один другой боец в мире не заслуживает поединка с Усиком так, как Джозеф Паркер. Но следующий бой Паркера уже в расписании.
Напомним, что Усика подталкивают к завершению карьеры.
Поделиться