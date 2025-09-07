Павел Василенко

Решение по обладателю «Золотого мяча» этого года вскоре станет известно. Нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе объявил, кому он вручил бы этот приз.

Результаты плебисцита, организованного France Football, вызывают огромное восхищение. Победитель главного приза будет объявлен 22 сентября во время торжественного мероприятия в Париже.

Похоже, что победитель опроса может иметь связи с этим городом. Игроки ПСЖ имеют сильные стороны, так как выиграли последнюю Лигу чемпионов. Мбаппе признался, что лично хотел бы вручить трофей вингеру ПСЖ Усману Дембеле.

«Я думаю, что он заслуживает «Золотой мяч». Надеюсь, он его выиграет. Я также надеюсь, что Ашраф Хакими будет высоко. Это была бы отличная новость для защитников. Ламин Ямаль? Он очень хороший игрок, но я ничего не могу сказать о Барселоне».

Сам Мбаппе не скрывает, что выиграть «Золотой мяч» — его цель на будущее. Его высшей целью пока что было третье место в 2023 году.