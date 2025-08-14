Павел Василенко

После объявления окончательного списка на самую престижную награду в мире футбола, награду для лучшего игрока мира – «Золотой мяч», стало известно, кто является абсолютным фаворитом на её получение.

На прошлой неделе France Football объявил имена кандидатов на «Золотой мяч». Был опубликован список из 30 игроков, претендующих на престижную награду.

После фантастического сезона ПСЖ многие игроки этой команды попали в этот список. Также игроки Барселоны и Ливерпуля провели замечательный сезон в национальных чемпионатах, поэтому их звезды тоже там есть.

Публика разделена между Усманом Дембеле из ПСЖ, молодым игроком Барселоны Ламином Ямалем, Мохамедом Салахом из Ливерпуля и Витиньей из ПСЖ.

Однако, если верить коэффициентам мировых букмекеров, победитель «Золотого мяча» уже известен. С момента публикации прогнозов еще никогда фавориты не были так ярко выражены.

Это Усман Дембеле, на которого букмекеры поставили невероятный коэффициент 1,14. Трудно вспомнить, когда кто-то был таким явным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Вторым фаворитом является Ламин Ямаль с коэффициентом 5,5, а третьим – Витинья с коэффициентом 21. На четвертом месте Мохамед Салах с коэффициентом 26.