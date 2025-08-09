Обладатель «Золотого мяча» Родрі снова получил травму
Футболист пропустит начало нового сезона
около 2 часов назад
Обладатель «Золотого мяча» Родри выбыл из строя как минимум до середины сентября после того, как полузащитник Манчестер Сити получил серьезную травму в матче против Аль-Хиляля.
«Родри выздоравливает, но его травма, полученная в матче против Аль-Хиляля, серьезная. Он тренируется лучше, и мы надеемся, что после перерыва на матчи сборных он будет в отличной форме», – сказал тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Манчестер Сити планирует предложить Родри новый контракт. Ожидается, что игрок сборной Испании продлит свой контракт с клубом до лета 2029 года.
СМИ регулярно спекулируют на тему того, что Родри попал в поле зрения Реала, причем президент мадридцев Флорентино Перес не скрывает своего желания привести полузащитника на «Сантьяго Бернабеу».
