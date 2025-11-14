Легендарный тренер Йожеф Сабо в интервью для сайта BLIK.ua прокомментировал поражение сборной Украины от Франции (0:4) в матче отбора на ЧМ-2026.

«Первый тайм наши отбивались как могли, но после пропущенного гола посыпались. Я надеялся только на то, что Франция выпустит второй состав и нашим удастся зацепиться за ничью, но этого не произошло. Французы были быстрее во всем. Наш игрок только дернется в одну сторону, а француз уже там. Не успеваем мы.

Но даже в этом случае, я не понимаю, как можно было не нанести ни одного удара в створ ворот соперника и не подать ни одного углового? Тогда зачем вообще выходить на поле?! Если Ребров выбрал такую защитную тактику, то контратаки все равно должны быть.

Я даже не знаю, как назвать такой футбол, в который вчера играла наша команда. Все надо делать на скорости и в одно касание, а наши так не умеют. Для Украины удар по воротам уже мечта!»