Сабо отреагировал на фиаско сборной Украины от Франции
Эксперт раскритиковал сине-желтых
около 8 часов назад
Легендарный тренер Йожеф Сабо в интервью для сайта BLIK.ua прокомментировал поражение сборной Украины от Франции (0:4) в матче отбора на ЧМ-2026.
«Первый тайм наши отбивались как могли, но после пропущенного гола посыпались. Я надеялся только на то, что Франция выпустит второй состав и нашим удастся зацепиться за ничью, но этого не произошло. Французы были быстрее во всем. Наш игрок только дернется в одну сторону, а француз уже там. Не успеваем мы.
Но даже в этом случае, я не понимаю, как можно было не нанести ни одного удара в створ ворот соперника и не подать ни одного углового? Тогда зачем вообще выходить на поле?! Если Ребров выбрал такую защитную тактику, то контратаки все равно должны быть.
Я даже не знаю, как назвать такой футбол, в который вчера играла наша команда. Все надо делать на скорости и в одно касание, а наши так не умеют. Для Украины удар по воротам уже мечта!»
Сборная Украины занимает третье место в группе D, имея семь очков, как и вторая Исландия.
16 ноября, в 19:00 по киевскому времени, национальная команда в Варшаве примет Исландию в ключевой игре за выход в плей-офф для попадания на Мундиаль-2026.
Поделиться