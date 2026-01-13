Бывший главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо вошел в историю клуба с не самым желанным достижением. По данным статистического портала Squawka, испанец стал первым наставником «сливочных» с сезона 2009/10, который провел более 30 матчей во главе команды и при этом не завоевал ни одного трофея.

Ранее аналогичная ситуация случалась с Мануэлем Пеллегрини, который также оставил Реал без титулов в сезоне 2009/10.

После отставки Алонсо руководство Реала оперативно назначило нового главного тренера - им стал Альваро Арбелоа, ранее возглавлявший резервную команду Реал Мадрид Кастилья.

Напомним, накануне смены наставника, 11 января, Реал потерпел поражение в финале Суперкубка Испании, уступив Барселоне со счетом 2:3.