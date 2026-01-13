Алонсо вошел в топ-6 тренеров Реала по проценту побед
Это не помогло специалисту удержаться на должности тренера мадридцев
около 13 часов назад
Мадридский Реал официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Хаби Алонсо. 44-летний испанский специалист управлял клубом более семи месяцев с момента назначения 25 мая 2025 года.
За время работы Алонсо команда провела 34 официальных матча во всех турнирах, одержав 24 победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений.
По данным статистического ресурса OptaJose, процент побед Хаби Алонсо в официальных матчах составляет 70,6%, что обеспечило ему шестое место среди всех наставников в истории Реала. В этом рейтинге он уступает лишь пяти тренерам — Мануэлю Пеллегрини, Жозе Моуринью, Радомиру Античу, Карло Анчелотти и Роберту Ферту, которые при этом провели значительно больше поединков во главе клуба.
Лучшие тренеры Реала по проценту побед в официальных матчах:
- Мануэль Пеллегрини — 75% (48 матчей, сезон 2009/10)
- Жозе Моуринью — 71,9% (178 матчей, 2010–2013)
- Радомир Антич — 71% (36 матчей, 1991/92)
- Карло Анчелотти — 70,8% (353 матча, 2013–2015 и 2021–2025)
- Роберт Ферт — 70,6% (45 матчей, 1932–1934)
- Хаби Алонсо — 70,6% (34 матча)