Мадридский Реал официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Хаби Алонсо. 44-летний испанский специалист управлял клубом более семи месяцев с момента назначения 25 мая 2025 года.

За время работы Алонсо команда провела 34 официальных матча во всех турнирах, одержав 24 победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

По данным статистического ресурса OptaJose, процент побед Хаби Алонсо в официальных матчах составляет 70,6%, что обеспечило ему шестое место среди всех наставников в истории Реала. В этом рейтинге он уступает лишь пяти тренерам — Мануэлю Пеллегрини, Жозе Моуринью, Радомиру Античу, Карло Анчелотти и Роберту Ферту, которые при этом провели значительно больше поединков во главе клуба.

Лучшие тренеры Реала по проценту побед в официальных матчах: