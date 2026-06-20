Сергей Разумовский

Вингер сборной Бразилии Рафинья получил травму во время матча ЧМ-2026 против Гаити и не смог продолжить игру. На 40-й минуте встречи футболист покинул поле, а вместо него вышел Райан.

В настоящее время точный характер повреждения и сроки восстановления игрока остаются неизвестными. Окончательную информацию о состоянии Рафиньи ожидают после дополнительного медицинского обследования, которое должно определить, насколько серьёзной является травма.

Несмотря на потерю одного из лидеров команды, сборная Бразилии уверенно справилась с соперником. Гаити, для которого этот мундиаль стал дебютным, бразильцы разгромили со счётом 3:0. Главным героем матча стал Матеус Кунья, который оформил дубль, а ещё один мяч на свой счёт записал Винисиус Жуниор.

Бразилия продемонстрировала полное преимущество в этой встрече, а победа позволила команде спокойно продолжить борьбу на турнире, хотя ситуация с травмой Рафиньи может стать неприятным моментом для штаба сборной.