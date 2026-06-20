ЧМ-2026. Марокко обыграл Шотландию, Бразилия разгромила Гаити
Сыграны очередные матчи мундиаля
около 5 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
В группе С состоялись матчи второго тура чемпионата мира-2026. Сборная Марокко минимально обыграла команду Шотландии со счетом 1:0. Единственный мяч был забит уже на 2-й минуте. Отличился Исмаэль Сайбари, которому ассистировал Браим Диас.
В другом матче группы Бразилия разгромила Гаити – 3:0. Главным героем встречи стал Матеус Кунья, оформивший дубль. Еще один мяч на свой счет записал Винисиус Жуниор.
Чемпионат мира-2026, 2-й тур
Группа С
Шотландия – Марокко – 0:1
Гол: Сайбари, 2.
Бразилия – Гаити – 3:0
Голы: Кунья, 23, 36, Винисиус, 45+3.
- Бразильцы вместе с Марокко возглавляют свою группу, имея по четыре очка. С тремя пунктами дальше идет Шотландия, а Гаити пока без баллов.
- В последнем туре подопечные Анчелотти будут противостоять Шотландии, а также состоится игра Марокко – Гаити.
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