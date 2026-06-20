Павел Василенко

В группе С состоялись матчи второго тура чемпионата мира-2026. Сборная Марокко минимально обыграла команду Шотландии со счетом 1:0. Единственный мяч был забит уже на 2-й минуте. Отличился Исмаэль Сайбари, которому ассистировал Браим Диас.

В другом матче группы Бразилия разгромила Гаити – 3:0. Главным героем встречи стал Матеус Кунья, оформивший дубль. Еще один мяч на свой счет записал Винисиус Жуниор.

Чемпионат мира-2026, 2-й тур

Группа С

Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Сайбари, 2.

Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Кунья, 23, 36, Винисиус, 45+3.