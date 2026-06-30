Александр Сукманский

Хозяева чемпионата мира сборная Мексики проведут матч 1/16 финала чемпионата мира против Эквадора на легендарном стадионе Ацтека в Мехико. Матч состоится 1 июля и начнется в 4:00.

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Форма команд

Мексиканцы уверенно прошли групповой этап, набрав максимальные девять очков и не пропустив ни одного мяча. Команда Хавьера Агирре продолжает серию из шести подряд побед, а беспроигрышная серия длится уже 11 матчей (9 побед, 2 ничьи). За этот период сборная пропустила лишь два гола, а на групповом этапе соперники нанесли лишь пять ударов в створ ворот.

Дополнительной уверенности мексиканцам добавляет статистика домашних выступлений. На стадионе Ацтека они еще ни разу не проигрывали матчи чемпионата мира (6 побед, 2 ничьи), а в целом не знают поражений на этой арене с сентября 2013 года. В то же время история выступлений в плей-офф мундиалей остается неутешительной – лишь одна победа в десяти матчах.

Эквадор вышел в плей-офф после исторического достижения. Проиграв первые два матча группового этапа без забитых мячей, команда все же пробилась в следующий раунд благодаря победе над Германией (2:1), став лишь второй сборной в XXI веке, которой удалось выйти из группы после двух стартовых матчей без голов.

Победа над Мексикой позволит эквадорцам впервые в истории выиграть два матча чемпионата мира подряд. До старта турнира команда также имела серию из 19 матчей без поражений.

История противостояний

Единственная встреча между командами на чемпионатах мира состоялась в 2002 году и завершилась победой Мексики со счетом 2:1.

Тем не менее, это остается единственной победой мексиканцев в 14 матчах мундиалей против представителей Южной Америки (1 победа, 3 ничьи, 10 поражений).

Интересная статистика

Мексика не пропускала после 47-й минуты в последних 11 матчах.

Лишь в одном из шести предыдущих матчей Мексики забивали обе команды.

Эквадор не пропускал два или больше голов ни в одном из последних 26 поединков.

В 13 из 16 последних матчей Эквадора было забито меньше 2,5 гола.

Ключевые игроки

Луис Ромо, который начал первый матч турнира в запасе, в двух последних встречах непосредственно участвовал в первом голе Мексики после перерыва, записав на свой счет гол и результативную передачу.

В составе Эквадора стоит обратить внимание на Нилсона Ангуло. После 11 матчей без голов он отличился в игре против Германии, а в целом забил в трех из шести последних поединков за национальную команду.

Обе сборные подходят к встрече почти в оптимальныхскладах.

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Впереди матч Мексика - Эквадор. Эксперты GGBET считают, что преимущество у мексиканцев. Их победу оценивают с коэффициентом 2.29, тогда как Эквадора – с коэффициентом 4.02. Кто возьмёт верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

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