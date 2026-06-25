Павел Василенко

Сборная Мексики одержала убедительную победу над Чехией со счетом 3:0 в третьем туре группового этапа ЧМ-2026. Все мячи были забиты во втором тайме.

Сборная Мексики выиграла все матчи квартета, завершила групповой этап на первом месте и вышла в 1/16 финала.

Чехия с одним баллом заняла последнее место и покинула турнир.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа А

Чехия – Мексика – 0:3

Голы: Чавес, 55, Киньонес, 61, Фидальго, 90+4.