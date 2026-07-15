Сергей Разумовский

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года против национальной команды Англии.

Как сообщает Opta, аргентинский форвард установил новое возрастное достижение. Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории, который принял участие в полуфинале чемпионата мира. В день проведения матча легендарному футболисту исполнилось 39 лет и 21 день.

Для Лионеля этот мундиаль складывается чрезвычайно результативно. На чемпионате мира 2026 года он уже провел 6 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Благодаря такой статистике Месси остается одним из ключевых игроков сборной Аргентины.

Кроме того, аргентинец продолжает возглавлять список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. На его счету уже 21 забитый мяч на Мундиалях. Ближайшим преследователем Месси является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который имеет 20 голов в матчах чемпионатов мира.

Смотрите прямую трансляцию матча Англия – Аргентина!