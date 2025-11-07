Павел Василенко

Профессиональная карьера Лионеля Месси продолжается более 20 лет. 38-летний аргентинец много лет играл за Барселону, позже за ПСЖ. С 2023 года он является игроком Интер Майами.

Звезда чувствует себя очень комфортно в команде. Он подтвердил это в последние дни, подписав новый контракт. Месси продлил соглашение на три года – до 2028 года.

В последние дни мэр Майами Фрэнсис Суарес признал преданность Месси. Он почтил 38-летнего игрока специальной церемонией во время Американского бизнес-форума 2025 года.

Политик вручил аргентинцу ключи от города. Месси стал первым футболистом в истории, получившим эту честь. Даже его босс, Дэвид Бекхэм, не достиг такого подвига.

Ключи от Майами, которые в наших обстоятельствах можно приравнять к почетному гражданству города, ранее были вручены только 20 персонам. Трое из них были связаны со спортом.

Ранее эту почетную награду получали баскетболист Шакил О'Нил (2004), бывший президент WBC Хосе Сулейман (2013) и боец ММА Конор Макгрегор (2021). В 2025 году ключи вручали трижды.

Месси может похвастаться феноменальной статистикой в этом сезоне, забив 35 голов и отдав 18 результативных передач в 38 матчах.