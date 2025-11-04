Роналду: «Я не согласен с тем, что Месси лучше меня»
Португалец сделал откровенное признание
около 2 часов назад
Криштиану Роналду удивил болельщиков откровенными словами о чемпионате мира. Легендарный португалец заявил, что не мечтает выиграть этот трофей и не считает его показателем величия футболиста.
В интервью Пирсу Моргану нападающий признался, что соперничество с Лионелем Месси продолжается уже почти два десятилетия, однако он не согласен с мнением, что аргентинец является лучшим.
«Я не согласен с тем, что Месси лучше меня. Я не хочу быть скромным», – сказал Роналду.
Несмотря на то, что Месси завоевал титул чемпиона мира, Роналду подчеркнул, что этот успех не является для него определяющим.
«Выиграть чемпионат мира — не моя мечта. Это не определит меня как футболиста. Победа в одном турнире из шести или семи матчей сделала бы меня лучшим в истории? Было бы это справедливо?» — риторически спросил он.
Сборная Португалии уже близка к выходу на чемпионат мира-2026, который может стать шестым для Роналду. Его лучший результат – четвертое место на мундиале 2006 года.
Поделиться