Павел Василенко

Криштиану Роналду удивил болельщиков откровенными словами о чемпионате мира. Легендарный португалец заявил, что не мечтает выиграть этот трофей и не считает его показателем величия футболиста.

В интервью Пирсу Моргану нападающий признался, что соперничество с Лионелем Месси продолжается уже почти два десятилетия, однако он не согласен с мнением, что аргентинец является лучшим.

«Я не согласен с тем, что Месси лучше меня. Я не хочу быть скромным», – сказал Роналду.

Несмотря на то, что Месси завоевал титул чемпиона мира, Роналду подчеркнул, что этот успех не является для него определяющим.

«Выиграть чемпионат мира — не моя мечта. Это не определит меня как футболиста. Победа в одном турнире из шести или семи матчей сделала бы меня лучшим в истории? Было бы это справедливо?» — риторически спросил он.

Сборная Португалии уже близка к выходу на чемпионат мира-2026, который может стать шестым для Роналду. Его лучший результат – четвертое место на мундиале 2006 года.