Сергей Разумовский

Интер Майами одержал победу над Торонто в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Флориды.

Одним из главных героев матча стал Лионель Месси. Аргентинский нападающий вышел в стартовом составе Интера Майами и отметился тремя результативными действиями — голом и двумя ассистами.

Сначала Месси дважды помог партнерам забить. Лионель отдал результативные передачи на Луиса Суареса и Серхио Регилона, после чего сам записал свое имя в протокол матча. Аргентинец забил после паса Родриго де Поля.

Этот мяч стал для Месси уже 907-м голом в профессиональной карьере. 38-летний футболист продолжает улучшать собственную статистику и остается ключевым игроком Интера Майами.

Благодаря выступлению в матче против Торонто Месси вышел на первое место в МЛС по системе гол+пас. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Лионель имеет 10 забитых мячей и 3 результативные передачи в 13 матчах.

Кроме того, аргентинец установил новое достижение в истории лиги. Месси побил рекорд Себастьяна Джовинко по количеству матчей, необходимых для достижения отметки в 100 результативных действий в МЛС. Иронично, что это произошло в поединке с клубом, за который играл итальянец.

Лионель достиг этого показателя за 64 матча. На его счету 59 голов и 41 ассист. Предыдущий рекорд принадлежал Джовинко, который набрал 100 результативных действий за 95 поединков — 58 голов и 42 передачи.