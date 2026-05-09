Уже 907. Месси помог Интеру победить и приблизился к отметке в 1000 голов за карьеру. Видео
Команда из Майами забила четыре мяча
6 минут назад
Интер Майами одержал выездную победу над Торонто в матче регулярного чемпионата МЛС. Команда Лионеля Месси выиграла со счетом 4:2, а 38-летний аргентинец стал одним из главных героев встречи, оформил гол и две результативные передачи.
Гости открыли счет в конце первого тайма. На 44-й минуте Родриго Де Поль вывел Интер Майами вперед. После перерыва преимущество команды из Флориды стало еще более убедительным: на 56-й минуте Луис Суарес забил после передачи Месси и удвоил счет.
На 73-й минуте Серхио Регилон сделал счет 3:0 в пользу Интера, а Месси записал на свой счет второй ассист в матче. Уже через две минуты аргентинец отметился сам, забив четвертый мяч своей команды.
Торонто смог ответить только в конце встречи. Эмилио Аристисабаль сократил отставание, а на 90-й минуте оформил дубль, однако спасти хозяев от поражения это не помогло.
Для Месси этот гол стал 907-м в профессиональной карьере. В текущем сезоне МЛС аргентинский форвард провел 11 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
После этой победы Интер Майами набрал 22 очка и приблизился на дистанцию одного балла к лидеру Восточной конференции Нэшвиллу. В то же время у конкурента остаются два матча в запасе.
МЛС, регулярный чемпионат
Торонто – Интер Майами 2:4
Голы: Аристисабаль, 82, 90 – Де Поль, 44, Суарес, 56, Регилон, 73, Месси, 75
