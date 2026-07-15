Сергей Разумовский

Сборная Англии проведет матч против Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026.

Полуфинальная встреча Англия – Аргентина состоится уже сегодня, 15 июля, на стадионе Мерседес-Бенц-Стэдиум в Атланте, США. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Обслуживать игру будет американский арбитр Исмаил Эльфат. Именно он будет главным судьей одного из самых ожидаемых противостояний плей-офф чемпионата мира.

Победитель пары Англия – Аргентина выйдет в финал мундиаля, где его уже ждет сборная Испании. Испанцы стали первыми финалистами турнира после победы над Францией в первом полуфинальном матче со счетом 2:0.

Англия уверенно прошла групповой этап чемпионата мира-2026. Команда заняла первое место в квартете L, одержав две победы и один раз сыграв вничью. В начале турнира англичане обыграли Хорватию со счетом 4:2, после чего победили Панаму 2:0. В заключительном туре группового этапа сборная Англии разошлась миром с Ганой — 0:0.

В плей-офф команда также демонстрировала стабильность. Сначала Англия прошла ДР Конго, победив 2:1, затем в результативном матче одолела Мексику со счетом 3:2, а в четвертьфинале оказалась сильнее Норвегии — 2:1. Таким образом, англичане подошли к полуфиналу без единого поражения на турнире.

Аргентина также выиграла свою группу. Южноамериканская сборная финишировала первой в квартете J, одержав три победы в трех матчах. Аргентинцы начали турнир с убедительной победы над Алжиром 3:0, затем обыграли Австрию 2:0, а в последнем туре группового этапа победили Иорданию со счетом 3:1.

В матчах на вылет Аргентина имела более сложные поединки, но каждый раз находила путь к победе. Сначала команда прошла Кабо-Верде, выиграв 3:2, потом с таким же счетом одолела Египет. В четвертьфинале аргентинцы обыграли Швейцарию 3:1 и обеспечили себе место среди четырех лучших команд чемпионата мира.

История официальных противостояний Англии и Аргентины насчитывает пять матчей. Преимущество за английской сборной, которая одержала три победы. Аргентина выиграла два раза. Теперь команды проведут еще одну принципиальную встречу, ставка в которой будет максимально высокой — выход в финал чемпионата мира.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Англия – Аргентина, а также другие поединки чемпионата мира-2026 на платформе MEGOGO. В кабельных сетях трансляция игры будет доступна на телеканале MEGOGO Спорт.