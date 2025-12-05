Лионель Месси поделился своим видением относительно участия в чемпионате мира 2026 года. Капитан сборной Аргентины подчеркнул, что стремится быть частью этого турнира, даже если не в статусе игрока.

Надеюсь, что смогу быть там. Я уже говорил, что хотел бы выступить на этом турнире. В худшем случае я буду присутствовать как зритель, но это все равно будет особенным. Чемпионат мира — это особое событие для всех, для любой страны, а для нас тем более, потому что мы переживаем его совершенно по-другому, — рассказал Месси в разговоре с ESPN.

Аргентина является действующим чемпионом мира: в финале ЧМ-2022 команда обыграла Францию в серии пенальти после результативной ничьей 3:3.

Сегодня, 5 декабря, состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира 2026 с участием Украины.