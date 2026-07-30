Сергей Разумовский

Нападающий Интер Майами и капитан сборной Аргентины Лионель Месси снова присоединился к американскому клубу после завершения чемпионата мира-2026. Аргентинская команда дошла до финала турнира, однако в решающем матче уступила сборной Испании и завершила соревнование на втором месте.

39-летний футболист провел свою первую тренировку в составе Интер Майами в среду, 29 июля. Месси уже начал подготовку вместе с партнерами и может вернуться к участию в официальных матчах в ближайшие дни. Его возвращение станет важным усилением для команды, которая продолжает борьбу в регулярном чемпионате МЛС.

The arrivals hit different today 👋💗 pic.twitter.com/RofdUJE2kf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026

Следующий матч Интер Майами проведет против Коламбус Крю. Матч регулярного сезона МЛС состоится в ночь на 2 августа. Ожидается, что тренерский штаб клуба оценит физическое состояние аргентинца во время тренировок и после этого примет решение о его участии в предстоящей встрече.

В текущем сезоне МЛС Месси принял участие в 14 матчах. За это время нападающий забил 12 мячей и отдал семь результативных передач. Таким образом, аргентинец остается одним из самых продуктивных футболистов американского чемпионата и продолжает играть ключевую роль в атаке Интер Майами.

На чемпионате мира-2026 Лионель Месси в третий раз подряд помог сборной Аргентины выйти в финал крупного международного турнира. В составе национальной команды он провел результативный чемпионат, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.

В финальном матче аргентинскому капитану не удалось забить или записать на свой счет голевую передачу. Основное время завершилось без победителя, а в дополнительный период Испания смогла склонить чашу весов в свою пользу и одержать победу. Сборная Аргентины, в свою очередь, стала серебряным призером чемпионата мира.

Награду лучшему игроку турнира, известную как «Золотой мяч» чемпионата мира, получил полузащитник сборной Испании Родри.