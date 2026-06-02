Павел Василенко

По информации ТаТоТаке, руководство харьковского Металлиста 1925 не будет продлевать сотрудничество с 6 игроками, у которых закончились контракты.

Это вратарь Олег Мозиль, защитники Василий Кравец, Евгений Пасич и Игорь Снурницын, полузащитники Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.

Металлист 1925 с 51 очком в активе завершил сезон 2025/26 годов на пятом месте в итоговой турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

Недавно главный тренер харьковской команды Младен Бартулович подвел итоги сезона.