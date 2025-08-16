Павел Василенко

Нападающий албанского Динамо Сити Батон Забергиа станет игроком харьковского Металлиста 1925. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, контракт с 24-летним косоваром будет подписан по системе «3+1». Оба игрока обошлись Металлисту 1925 примерно в 2-2,5 млн евро.

Отмечается, что Батон перешел в Металлист 1925 из того же клуба, что и Питер Итодо Мандела. Общая сумма трансферов этих двух футболистов составила 2-2,5 миллиона евро.

Забергиа имеет опыт выступлений также и на позициях левого и правого вингера.

В прошлом сезоне форвард провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 10 ассистов. В текущем сезоне Забергиа провел четыре поединка в квалификации Лиги конференций: три гола и два ассиста.