Сергей Разумовский

Черновицкая Буковина досрочно гарантировала себе повышение в классе и сыграет в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. Команда обеспечила себе место, которое дает прямую путевку в элитный дивизион, еще за шесть туров до завершения чемпионата Первой лиги.

Решающим шагом на пути к повышению стала победа над Металлистом. В этом матче Буковина, которая номинально играла на выезде, добилась важного результата благодаря дублю Дахновского. Противник ответил лишь одним забитым мячом в исполнении Пороха, чего оказалось недостаточно, чтобы помешать черновчанам набрать три очка.

Важную роль в итоговом раскладе также сыграл результат матча с участием одного из главных конкурентов. Левый Берег, который идет на третьей позиции, не сумел победить Ниву Тернополь и завершил встречу вничью 0:0. Именно эта осечка конкурента и позволила Буковине окончательно закрепиться среди команд, которые получают прямое повышение в УПЛ.

Для черновицкого клуба это действительно историческое достижение. В последний раз Буковина выступала в элитном дивизионе украинского футбола еще в сезоне 1993/94, когда высший уровень чемпионата назывался Высшей лигой. Таким образом, команда возвращается в число сильнейших клубов страны впервые за более чем три десятилетия.

Первая лига, первый тур

Пятница, 17 апреля

Металлист – Буковина 1:2

Голы: Порох, 80 – Дахновский, 12, 28 (пен.)

Суббота, 18 апреля

Нива Тернополь – Левый Берег 0:0

Напомним, в полуфинале Кубка Украины Буковина в Тернополе примет Динамо.