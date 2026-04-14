Домашний стадион Шахтера примет финал Кубка Украины, в котором он даже не примет участия
около 2 часов назад
«Арена Львов». Фото: ФК Шахтер
Исполком Украинской ассоциации футбола определил место проведения финального матча Кубка Украины сезона-2024/25. Как сообщает «ТаТоТаке», соответствующее решение было принято 14 апреля.
По данным источника, решающий поединок турнира примет «Арена Львов». Финал Кубка Украины запланирован на среду, 20 мая.
В настоящее время борьбу за трофей продолжают четыре команды. В полуфинале Буковина встретится с Динамо, а Металлист 1925 поборется за выход в финал в матче против Чернигова.
Напомним, матчи полуфиналов Кубка Украины пройдут через неделю.
