Сергей Разумовский

Защитник Юхим Конопля публично попрощался в своем Instagram с донецким Шахтером и продолжит карьеру в немецкой Боруссии Мёнхенгладбах. В своем обращении футболист сборной Украины поблагодарил команду за годы, проведенные вместе, отметив, что этот период был для него особенным.

Спасибо, команда. Эти годы были невероятными. Мы вместе работали, боролись, побеждали и создавали что-то особенное. Я благодарен каждому игроку, каждому члену персонала и всем, кто был частью этого пути. Отдельное спасибо Арде Турану. Мистер, Ваша вера, характер и лидерство изменили нас и помогли достичь результатов, которыми мы можем гордиться. Я ухожу с благодарностью, уважением и воспоминаниями, которые останутся со мной навсегда. Вы – лучшие! Юхим Конопля

Следующим этапом в карьере украинца станет чемпионат Германии. Конопля перейдет в Боруссию Мёнхенгладбах, с которой подписал контракт сроком на три года.