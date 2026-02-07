Мичел — о Ванате: «Ему не хватило смелости»
Тренер дал совет украинскому нападающему
около 1 часа назад
Главный тренер Жироны Мичел Санчес раскритиковал линию команды за недостаточную эффективность в ключевых моментах.
Особое внимание наставник уделил эпизоду с участием Владислава Ваната в игре против Овьедо, в которой Жирона уступила аутсайдеру Ла Лиги.
«Мы недостаточно стремимся забивать в ситуациях, где это стоит делать. У меня такое чувство, что мы не смогли хорошо проявить себя в завершающей стадии в матче против Овьедо. Мне нужно помочь игроку лучше искать ворота соперника или научить этого игрока, который не имеет такого качества. Например, у Ваната был чудесный момент в прошлом матче, но ему не хватило смелости», — цитирует Мичела Futbolfantasy.com.
В этом сезоне Ванат провел 21 матч за каталонский клуб во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.
7 февраля Жирона сыграет очередной матч 23 тура чемпионата Испании против Севильи.