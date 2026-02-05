Спортивный директор Жироны Кике Карсель сообщил, что в зимнее трансферное окно клуб получал запросы относительно ключевых футболистов команды, среди которых был и полузащитник Виктор Цыганков. Однако руководство решило не расставаться с лидерами состава.

«Вы знаете, что Жирона всегда открыта для продажи игроков. Зимой у нас были предложения по Арнау и Цыганкову, но мы хотим продлить их контракты, потому что они важные исполнители. Сейчас мы боремся за выживание, поэтому решили их не продавать», – сказал Карсель для Marca.

Действующий контракт Цыганкова рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне украинский хавбек отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

