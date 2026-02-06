Левый защитник Жироны Алекс Морено выбыл из строя и не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за травмы, сообщает AS.

По данным источника, 32-летний испанский футболист получил мышечное повреждение на тренировке, вследствие постоянных нагрузок при насыщенном календаре, поскольку он практически не пропускал игры и редко получал ротацию. Ожидается, что на восстановление Морено понадобится около шести недель.

Это уже не первая кадровая проблема для Жироны: ранее команда из-за травм потеряла ключевого полузащитника Аззедина Унахи и основного голкипера Марка-Андре тер Штегена. В этом сезоне Алекс Морено провел 21 матч и записал на свой счет три результативные передачи.

После 22 туров чемпионата Испании Жирона набрала 25 очков и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Мичела проведут 7 февраля против Севильи.