Главный тренер Жироны Мичел высказался о последних результатах каталонцев в Ла Лиге. Его слова приводит L'Esportiu de Catalunya.

Больше всего я горжусь тем, как команда исправила очень сложную ситуацию. Мы не выигрывали пять матчей подряд, и к восьмому все еще не выигрывали. Но мы продемонстрировали характер, играя в сложных условиях, находясь внизу таблицы. Мы – команда с боевым духом и настроены на развитие.

Я чувствую, что игроки выросли как индивидуально, так и коллективно. Против очень сильного соперника в личных дуэлях, мы взяли верх, потому что у нас есть дух. Это многое говорит о команде, – рассказал Мичел.