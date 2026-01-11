Главный тренер Жироны Мичел, комментируя работу клуба на трансферном рынке, отметил, что его приоритет — максимально раскрыть потенциал игроков, которые уже есть. Особое внимание он уделил украинскому голкиперу Владиславу Крапивцову, подчеркнув доверие к его способностям.

«У нас є Влад. В лучшем смысле этого слова. Нужно сосредоточиться на матчах и тех, кто может играть. И поговорить с людьми, особенно с теми, чьи имена упоминаются, потому что один может уйти, другой может прийти, третий может прийти. Я поговорил, чтобы успокоить их и четко определить, кто готов играть, а кто нет», — заявил Мичел для FútbolFantasy.

В этом сезоне Крапивцов выходил на поле трижды, пропустив восемь голов. Ранее тренер Жироны отреагировал на победный мяч Ваната в матче Ла Лиги.