Сергей Разумовский

Аякс украинца Александра Зинченко официально объявил о назначении Мичела Санчеса на должность главного тренера первой команды.

Контракт с испанским специалистом рассчитан на два сезона. Таким образом, Мичел возглавит амстердамский клуб после завершения работы в Жироне. Ранее тренер покинул каталонскую команду, в которой работал на протяжении пяти лет.

В новом сезоне перед испанским специалистом будет стоять задача вернуть Аякс на высшие позиции в нидерландском футболе. Прошлую кампанию амстердамцы завершили на пятом месте в турнирной таблице Эредивизи.

Благодаря этому результату Аякс получил право выступить в Лиге конференций. Для Мичела работа в нидерландском клубе станет новым вызовом после длительного периода в испанском футболе.

Напомним, Мичел покинул Жирону после шокирующего вылета команды Ваната, Цыганкова и Крапивцова из Ла Лиги.