Денис Седашов

Испанский специалист Мичел официально ушел в отставку с поста главного тренера Жироны.

50-летний наставник возглавлял каталонскую команду с 2021 года. Под его руководством клуб вернулся в Ла Лигу, а в сезоне-2023/24 сенсационно занял третье место и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.

Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC.



El Club vol desitjar al tècnic i al seu staff els majors èxits tant en l’àmbit professional com personal en el futur.



В текущем сезоне-2025/26 Жирона продемонстрировала неудовлетворительные результаты и оформила вылет из Примеры, финишировав на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице.

