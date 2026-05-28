Жирона осталась без главного тренера после провала в Ла Лиге
Мичел освободил кресло
около 2 часов назад
Испанский специалист Мичел официально ушел в отставку с поста главного тренера Жироны.
50-летний наставник возглавлял каталонскую команду с 2021 года. Под его руководством клуб вернулся в Ла Лигу, а в сезоне-2023/24 сенсационно занял третье место и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне-2025/26 Жирона продемонстрировала неудовлетворительные результаты и оформила вылет из Примеры, финишировав на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице.
