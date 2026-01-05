Мічел назвал точное количество очков, которое позволит Жироне остаться в Ла Лиге
По мнению тренера каталонцам нужно набрать 42 очка
около 1 часа назад
Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал победу команды над Мальоркой, в которой забили Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Наставник отметил, что для сохранения места в Ла Лиге команде необходимо набрать 42 очка.
Кроме того, Мичел похвалил игроков за их выступление, подчеркнув, что матч против Мальорки стал лучшей игрой Жироны в первом круге, в которой команда действовала максимально слаженно и целенаправленно.
«Игроки доказали, что они хорошие и конкурентоспособные. Покинуть зону вылета — это хорошо, но все мы знаем, что должны набрать 42 очка. Если выиграем на следующей неделе, у нас будет половина необходимых очков
Менталитет у команды хороший, и она изменила тот образ, что в матчах не показывала своей лучшей версии. Это наиболее целостный матч первого круга — как по игре, так и по ощущениям», — сказал Мичел для Mundo Deportivo.
