Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал победу команды над Мальоркой, в которой забили Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Наставник отметил, что для сохранения места в Ла Лиге команде необходимо набрать 42 очка.

Кроме того, Мичел похвалил игроков за их выступление, подчеркнув, что матч против Мальорки стал лучшей игрой Жироны в первом круге, в которой команда действовала максимально слаженно и целенаправленно.