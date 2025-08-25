Мидлсбро ввел странные штрафы: от 100 евро за душ до 1500 евро за опоздание
Футболистам английской команды нужно быть очень осторожными
Фото - ФК Мидлсбро
В сеть попал список штрафов для игроков Мидлсбро, и он вызвал немало удивления среди болельщиков.
Документ содержит десятки пунктов, за которые футболистов английской команды могут серьезно «оштрафовать». Основной акцент сделан на дисциплине и пунктуальности:
- Опоздание на матч – €577 плюс €30 за каждую минуту. То есть получасовая задержка обойдется почти в €1500.
- Опоздание на встречу с тренерами – €577 + €20/мин.
- Опоздание к автобусу – €300 + €20/мин.
- Опоздание на тренировку – €200 + €20/мин.
Штрафы должны быть оплачены в течение пяти дней. Если игрок затягивает, сумма удваивается.
Но больше всего фанатов удивили более «необычные» правила:
- Мочиться в душе – €100.
- Сдвинуть стол во время игры в бильярд – €100.
- Пропустить тренировку в спортзале или оставить вещи после обеда – €100.
Наиболее строгим пунктом выглядит требование посещать командные прогулки вечером. Если кто-то из футболистов решит остаться дома, это будет стоить €1000.
