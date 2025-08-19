Нападающий мадридского Реала Родриго определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру.

Как сообщает ESPN, если 24-летний бразилец всё же покинет Реал этим летом, то основным вариантом для него станет английский Ливерпуль.

Ранее появлялась информация, что Манчестер Сити готов предложить Родриго контракт до 2030 года.

В сезоне 2024/25 форвард провел 54 матча за Реал, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 90 миллионов евро.