Павел Василенко

Начало нового сезона снова обернулось разочарованием для Манчестер Юнайтед. В матче против Фулхэма «красные дьяволы» удовлетворились лишь ничьей (1:1), продолжив серию неудачных выступлений в Английской Премьер-лиге.

Для главного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморима эта ничья имела особый подтекст. Португалец установил нежелательный рекорд: теперь под его руководством команда провела уже больше игр, чем набрала очков в чемпионате – 28 баллов в 29 матчах.

Манчестер Юнайтед продолжает искать стабильность, а сам Аморим – ответы, которые помогут вытащить клуб из кризиса. Однако факты пока что свидетельствуют против него: результативность «красных дьяволов» не соответствует амбициям клуба, который стремится вернуть себе прежнее величие.