Михавко в топе престижного рейтинга среди молодых центрбеков
Защитник Динамо занял второе место в рейтинге CIES
2 дня назад
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил список центральных защитников с наибольшей трансферной стоимостью среди чемпионатов, которые не входят в топ-8 ведущих лиг Европы.
Вторую позицию рейтинга занял игрок киевского Динамо Тарас Михавко. По расчетам аналитиков, 20-летний украинский футболист оценивается в 17,9 миллионов евро.
Первое место досталось 19-летнему французу Жоану Гаду, который выступает за Зальцбург — его стоимость определена на уровне 19,5 миллионов евро. Тройку замкнул представитель Бока Хуниорс Лаутаро Ди Лолло: трансферная цена 21-летнего аргентинского защитника составляет 15,8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что талант Динамо настроен покинуть команду.