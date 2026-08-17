Защитник Динамо Тарас Михавко поделился мыслями после победы в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Колоса (2:1). Слова игрока передает пресс-служба клуба со ссылкой на эфир FootballHub.

Конечно, сегодня перед нами стояла задача победить. Приехали только вчера днем после матча с «Карабахом» в Лиге конференций. Конечно, хотелось бы иметь больше времени на восстановление, но нет смысла жаловаться. Ехали домой с одной задачей – победить.

Эмоции после передачи на 60 метров? Матвей Пономаренко не забил. Но мне кажется, что в этом эпизоде все равно был небольшой офсайд. Это футбол и эмоции. Ни в коем случае я на него не обижен. Просто в тот момент после такого рейда хотелось, чтобы мяч оказался в воротах. Не получилось. Главное, что победили, дальше движемся вперед.

Не было ли мысли бить издалека? Честно говоря, у меня всегда возникает такая мысль, когда команда соперника закрывается. Я больше люблю открытый футбол, когда есть пространство, когда можно отдать передачу, двигаться с мячом. Но на сегодняшнюю игру «Колос» выбрал именно такой стиль, и они имеют на это право. Играли компактно, закрывались, это непростая команда.

Вы видели, что они очень хорошо выбегают в контратаки. Нам, возможно, где-то не хватало свежести, и временами могли упустить их контратаки. Одна из них, наверное, и привела к пропущенному мячу. Но это футбол, здесь бывает всякое. Поэтому главное, что после такой тяжелой дороги и сложных матчей в еврокубках, тем более с негативным результатом, сегодня смогли в итоге победить – именно такая задача стояла перед нами.