Миколенко не помощник Эвертону в матче против Брайтона
Виталий не приехал с командой на юг Англии
около 2 часов назад
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко не попал в заявку на сегодняшний матч 24 тура АПЛ против Брайтона, сообщает пресс-служба клуба.
Тренер мерсисайдцев Дэвид Мойес сообщил, что Миколенко получил повреждение на предыгровой тренировке Эвертона перед поездкой в Брайтон.
Миколенко в этом сезоне провел за Эвертон 23 матча.
Матч Брайтон - Эвертон состоится 31 января. Начало - в 17:00.