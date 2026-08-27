Павел Василенко

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отличился результативной передачей в матче второго раунда Кубка английской лиги против Престона (4:0).

Левый защитник вышел в стартовом составе команды Дэвида Мойеса и принял непосредственное участие в первом голе встречи.

На 25-й минуте украинец получил мяч в штрафной площади соперника и выполнил передачу вдоль ворот. На нее откликнулся Тьерно Барри, который с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

В итоге Эвертон разгромил Престон со счетом 4:0 и пробился в следующий раунд Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги, 1/32 финала

Престон – Эвертон – 0:4

Голы: Барри, 25, 59, 70, Джонсон 72.