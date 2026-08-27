Миколенко отметился ассистом за Эвертон в матче Кубка английской лиги.
«Ириски» одержали уверенную победу
Фото: Getty Images
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отличился результативной передачей в матче второго раунда Кубка английской лиги против Престона (4:0).
Левый защитник вышел в стартовом составе команды Дэвида Мойеса и принял непосредственное участие в первом голе встречи.
На 25-й минуте украинец получил мяч в штрафной площади соперника и выполнил передачу вдоль ворот. На нее откликнулся Тьерно Барри, который с близкого расстояния переправил мяч в сетку.
В итоге Эвертон разгромил Престон со счетом 4:0 и пробился в следующий раунд Кубка английской лиги.
Кубок английской лиги, 1/32 финала
Престон – Эвертон – 0:4
Голы: Барри, 25, 59, 70, Джонсон 72.
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