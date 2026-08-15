Пропустили на 93-й минуте. Эвертон с Миколенко в составе упустил победу над Лиллем
Украинский защитник результативными действиями не отличился
Английский Эвертон сыграл вничью с французским Лиллем в товарищеском матче.
Счет в матче на 42-й минуте открыл нападающий хозяев Илиман Ндиае, реализовав пенальти. Французы сравняли на 90+3-й минуте благодаря голу Хаукона Харальдссона.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.
Контрольный матч
Эвертон — Лилль 1:1
Голы: Ндиае, 42 (пен.) — Харальдссон, 90+3
Болонья с Довбыком проиграла Брайтону в контрольном матче.