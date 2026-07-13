Сергей Разумовский

32-летний французский левый защитник Астон Виллы Люка Динь в ближайшее время должен стать игроком ПСЖ. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, парижане уже достигли соглашения с самим футболистом по условиям личного контракта. Переговоры между сторонами продвигались быстро, так как Динь заинтересован в возвращении во Францию и готов принять роль в составе действующего гранда Лиги 1.

ПСЖ также проинформировал Астон Виллу о намерении активировать клаусулу в контракте защитника. Сумма отступных, по данным Романо, составляет менее чем 10 миллионов евро. Таким образом, французский клуб может оформить трансфер без длительных переговоров с бирмингемцами, просто выплатив предусмотренную соглашением сумму.

Ожидается, что в Париже Динь станет дублером Нуну Мендеша на левом фланге обороны. Француз согласился на такую роль, понимая, что португалец остается основным выбором тренерского штаба ПСЖ на этой позиции. В то же время опыт Диня, его умение качественно подключаться к атакам и стабильность в игре могут стать важными для команды в условиях плотного календаря.

В прошлом сезоне Люка Динь был одним из лидеров Астон Виллы. Защитник провел за английский клуб 44 матча во всех турнирах и отметился семью результативными передачами. Вместе с командой он также выиграл Лигу Европы, что стало одним из главных достижений бирмингемского клуба за последние годы.

Динь выступал за Астон Виллу с января 2022 года. Тогда он перешел в бирмингемский клуб из Эвертона. Его уход из ливерпульской команды произошел на фоне изменений в составе: «ириски» как раз подписали украинского защитника Виталия Миколенко из Динамо, который был бы конкурентом французу на левом фланге обороны.

Для самого Диня переход в ПСЖ станет возвращением в клуб, за который он уже выступал ранее в своей карьере. Француз защищал цвета парижан до перехода в Барселону, после чего также играл за Рому, Эвертон и Астон Виллу. В Париже Динь может стать партнером украинского центрального защитника Ильи Забарного.

Может, потому что сам Забарный близок к переходу в другой европейский гранд.