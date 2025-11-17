Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко подвел итоги заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0). Его слова приводит ПРОФУТБОЛ Digital.

Эмоции положительные. Очень рад. Испытал такое удовольствие, когда мы забили второй мяч, когда закончился матч. Я посмотрел на трибуны. Это было классно видеть. Сейв Трубина? В этот момент немного «сжалось», стало страшно. Толя - молодец. Я думаю, что сегодня он не один лев матча.

Перед матчем я поймал себя на мысли, что раньше я больше переживал за свою игру, а сейчас немного другое волнение перед матчами. что ты не только отвечаешь за себя, но и за команду, потому что я один из лидеров, наверное. Не знаю, можно так о себе говорить или нет. Теперь я больше понимаю опытных игроков, которые были раньше, когда они переживали перед матчем. Сейчас такое же перед матчами.

Всегда, когда ты играешь на победу, как-то легче. Когда ты играешь и понимаешь, что ничья тебе подходит, ты немного подседаешь. Мы знали, что мы будем свежее, что у нас будут моменты. Мы их реализовали, а они - нет. Если бы мы забили в первом тайме, была бы совсем другая игра. Возможно, мы играли бы на контратаках и забили бы еще больше мячей, но 2:0. Мы на ноль не играли в этом году и заканчиваем на мажорной ноте, - рассказал Миколенко.