Павел Василенко

Известны первые потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф за выход на чемпионат мира-2026.

После победы над Исландией (2:0) сине-желтые заняли второе место в своей группе и официально вышли в плей-офф европейской квалификации.

Всего в плей-офф сыграют 16 команд: 12 сборных, финишировавших вторыми в своих группах, а также четыре лучшие победителя групп Лиги наций среди тех, кто не получил прямую путевку или место в плей-офф.

Жеребьевка состоится 20 ноября в 14:00 по киевскому времени. Команды распределят на четыре «пути» — мини-турниры из четырех сборных, где пройдут два одноматчевых полуфинала и финал. Победитель каждого пути получит билет на ЧМ-2026.

Полуфиналы состоятся 26 марта, финалы – 31 марта 2026 года.

В полуфиналах команды из первой корзины будут играть против сборных четвертой, а представители второй корзины. – против третьей.

На сегодня известны четыре команды, которые гарантированно финишировали вторыми в своих группах: Украина, Чехия, Ирландия и Албания.

Также определены три сборные четвертой корзины – возможные соперники Украины: это Румыния, Швеция и Северная Ирландия.

Сборная Украины попала в первую корзину вместе с Италией, поэтому «скуадра адзурра» не может стать соперником сине-желтых в полуфинале плей-офф.