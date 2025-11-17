Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо подвел итоги заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0).

Играли неплохо, бились два тайма. Где-то немного повезло в конце матча, но своим стремлением к результату, считаю, ребята по-настоящему заслужили эту победу.

Перед матчем я покритиковал наших легионеров, которые не всегда в сборной демонстрируют тот уровень, что и в своих клубах. Рад, что ребята прислушались и в этот раз не жалели себя. Обострял игру на правом фланге Цыганков, старался Миколенко. Трубин вытянул два сложных мяча, действительно выручил в нужный момент. А вот Малиновский на этот раз не впечатлил.

Но, ребята, так нужно играть постоянно, а не откладывать всё на последний матч. Теперь с нетерпением буду ждать матчей плей-офф, там и соперники непростые, и ответственность максимальная, - объяснил Сабо.