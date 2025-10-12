Левый защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко поделился впечатлениями от победы над Исландией в отборочном матче к чемпионату мира-2026, который завершился со счетом 5:3.

«Мы классно начали, но потом пропустили два мяча. Было очень тяжело снова забить. Но игроки, которые вышли на замену, очень нам помогли, на мой взгляд. Очень рад, что мы выиграли. Мы пропустили 3 мяча, а для меня, как для защитника, это означает, что я сыграл плохо. Хорошо, что мы забили 5», – сказал Миколенко для Взбірна.

В настоящее время национальная команда Украины располагается на втором месте в своей группе, имея четыре очка после трех сыгранных встреч.

Уже 13 октября команда Сергея Реброва проведет следующий поединок против Азербайджана на номинальном домашнем стадионе в Кракове. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.