Хави готов возглавить топ-клуб АПЛ
Тренер может возобновить карьеру
около 13 часов назад
Хави Эрнандес / фото - Google
Известный испанский специалист Хави может вернуться к тренерской работе в ближайшее время.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, бывший наставник Барселоны внимательно следит за событиями в английской Премьер-лиге и особенно за ситуацией в Манчестер Юнайтед.
Хави изучает Премьер-лигу, следит за тем, что там происходит. Он готов немедленно перейти в Манчестер Юнайтед, даже без еврокубков, – отметил Романо в своем YouTube-канале.
Нынешний главный тренер манкунианцев Рубен Аморим находится под серьёзным давлением из-за неудачных результатов. В прошлые выходные команда уступила Брентфорду со счётом 1:3 и сейчас занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги.