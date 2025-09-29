Известный испанский специалист Хави может вернуться к тренерской работе в ближайшее время.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, бывший наставник Барселоны внимательно следит за событиями в английской Премьер-лиге и особенно за ситуацией в Манчестер Юнайтед.



Хави изучает Премьер-лигу, следит за тем, что там происходит. Он готов немедленно перейти в Манчестер Юнайтед, даже без еврокубков, – отметил Романо в своем YouTube-канале.

Нынешний главный тренер манкунианцев Рубен Аморим находится под серьёзным давлением из-за неудачных результатов. В прошлые выходные команда уступила Брентфорду со счётом 1:3 и сейчас занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги.