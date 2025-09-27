Манчестер Сити разгромил Бернли в поединке 6 тура АПЛ. Матч в Манчестере завершился со счетом 5:1.

В первой половине встречи Бернли умудрился дважды отметиться в воротах каждой из команд. Сначала футболист Бернли Эстив поразил ворота новичка АПЛ, а до перерыва Энтони вернул в игру команду Скотта Паркера.

После перерыва Ман Сити взялся за дело. На 61-й минуте Нуньеш во второй раз вывел хозяев вперед, а уже через несколько минут снова напомнил о себе Эстив, который во второй раз в этой встрече отметился автоголом.

Финальным аккордом встречи стал дубль Холанда, который в компенсированное ко второму тайму время дважды расписался в воротах Бернли.

АПЛ. 6 тур

Манчестер Сити - Бернли 5:1

Голы: Эстив, 12 (автогол), 65 (автогол), Нуньеш, 61, Холанд, 90+1, 90+3 - Энтони, 38

