Интер и Милан сошлись в очном противостоянии, которое пришлось на центральный матч 12 тура Серии А. Игра на «Джузеппе Меацца» завершилась со счетом 0:1.

Ставка номинальных гостей на игру вторым номером принесла результат, ожидая ошибки соперника. Вчера вечером лидерам группы атаки Интера не удалось пробить Меньяна, который сыграл ключевую роль в этой встрече.

На 53-й минуте контратака «россонери» завершилась взятием ворот Пулишича, который первым успел на добивание после удара Салемакерса.

Интер мог претендовать на ничью, если бы Чалханоглу реализовал пенальти, который был назначен после просмотра VAR, однако штатному пенальтисту команды Кристиану Киву не удалось переграть Меньяна, который угадал угол полета мяча.

В оставшееся время Милану удалось удержать минимальную победу в первом дерби сезона.

Серия А. 12 тур

Интер - Милан 0:1

Гол: Пулишич, 54

Милан с 25 очками поднялся на вторую позицию в турнирной таблице. Интер - четвертый, имея на одно очко меньше.