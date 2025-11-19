Интер активно изучает трансферный рынок в поисках футболиста, который в будущем сможет заменить правого вингбека команды Дензела Думфриса, сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации источника, руководство миланского клуба уже рассматривает различные варианты для усиления фланга с учетом будущего 29-летнего нидерландца. В клубе хотят иметь готовую альтернативу в случае возможного трансфера или спада в форме. Одним из анализируемых кандидатов является Маттео Дармиан.

Дензел Думфрис играет за Интер с 2021 года, когда перешел из ПСВ за 12,5 млн евро. В текущем сезоне он провел 15 матчей и забил 3 гола, оставаясь одним из ключевых игроков на правом фланге.

Ранее сообщалось, что Интер перед паузой сборных вышел в лидеры Серии А.